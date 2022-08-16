МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" — преемник "Макдоналдса", зарегистрировала в качестве товарного знака названия "Точка Кола" и "Кола — и точка", пишет РБК со ссылкой на базу данных Роспатента. Таким образом, стало известно новое название газированного напитка в сети. Сеть IKEA ликвидирует российскую "дочку"

Заявка на регистрацию новых товарных знаков была подана от имени юридического лица сети ресторанов "Вкусно — и точка" — ООО "Система ПБО". Помимо этого, сеть ресторанов быстрого питания подала заявки на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой

"Кидс Комбо".

В компании уточнили РБК, что они действительно выбирают сейчас название для напитка, который придет на смену Coca-Cola. Сам напиток на замену популярной газировке в компании пока не выбрали, отметили в пресс-службе.

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" работала в России с 1990 года. Компания, по собственным данным, была самым крупным налогоплательщиком в индустрии общественного питания, обеспечивая около 25% всех налоговых поступлений в отрасли. Она также считалась крупнейшим работодателем для молодежи в индустрии питания (около 60% работников компании — студенты).

О временной приостановке работы своих 850 ресторанов "Макдоналдс" объявил 8 марта, а в середине мая сообщил, что продаст весь российский бизнес "местному покупателю".

Бизнес выкупил один из трех российских франчайзи сети — бизнесмен Александр Говор, владелец ООО "ГиД", которое с 2015-го развивало сеть "Макдоналдс" в Сибири. На конец прошлого года в России работали 847 ресторанов сети, 25 из них под управлением компании Говора. Теперь бизнесмен развивает весь бизнес под новым брендом — "Вкусно — и точка".