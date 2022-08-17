Россия передала Никарагуа 196 тонн подсолнечного масла для школьных обедов
Россия передала Никарагуа 196 тонн подсолнечного масла для программы школьных обедов
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Власти России передали Никарагуа 196 тонн подсолнечного масла для поддержки программы школьных обедов, сообщил посол РФ Александр Хохоликов.
"196 тонн подсолнечного масла на сумму 1 миллион долларов предназначены для школьных обедов министерства образования Никарагуа, это поддержит усилия правительства в вопросах продовольственной безопасности и воспитания детей", — сказал посол на церемонии передачи гуманитарного груза.
В 2021 году Россия в рамках поддержки школьного питания поставила в Никарагуа 1892 тонны пшеничной муки и 787 тонн подсолнечного масла.
Министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста на церемонии поблагодарил Россию за вклад в укрепление программы школьных обедов, которая распространяется на 1,2 миллиона детей.
По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН в Никарагуа Джорджии Тестолин, объем российской поддержки Никарагуа через эту структуру в 2019-2023 годах составит 11 миллионов долларов.