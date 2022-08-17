МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Власти России передали Никарагуа 196 тонн подсолнечного масла для поддержки программы школьных обедов, сообщил посол РФ Александр Хохоликов. Первый большой груз украинского масла перевезли из Клайпеды

"196 тонн подсолнечного масла на сумму 1 миллион долларов предназначены для школьных обедов министерства образования Никарагуа, это поддержит усилия правительства в вопросах продовольственной безопасности и воспитания детей", — сказал посол на церемонии передачи гуманитарного груза.

В 2021 году Россия в рамках поддержки школьного питания поставила в Никарагуа 1892 тонны пшеничной муки и 787 тонн подсолнечного масла.

Министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста на церемонии поблагодарил Россию за вклад в укрепление программы школьных обедов, которая распространяется на 1,2 миллиона детей.

По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН в Никарагуа Джорджии Тестолин, объем российской поддержки Никарагуа через эту структуру в 2019-2023 годах составит 11 миллионов долларов.