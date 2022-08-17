МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Траты россиян на подготовку детей к школе по итогам августа составили 13 480 рублей, что на 9% выше аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне стали закупать меньше мыла, перчаток и лимонов

"Средний чек затрат на минимальный набор школьника в первой половине августа составил 13 480 рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году в то же время", — привели данные аналитики. Отдельно они указали, как изменился средний чек по товарам в составе такого набора.

Так, например, по дневнику средний чек покупки составил 184 рубля (рост на 14% год к году), по пеналу с готовым набором канцелярии — 383 рубля (рост на 30%), по набору тетрадей — 267 рублей (на 24% выше), по рюкзаку — 1822 рубля (на 1% выше), по школьной форме — 2760 рублей, (на 11% выше), по школьной блузке или рубашке — 1051 рубль (на 7% выше), по детской футболке — 365 рублей (на 21% выше), по детским брюкам и юбкам — 1442 рубля (на 13% выше), по детским кроссовкам — 2215 рублей (на 2%), по детским ботинкам — 1915 рублей (на 12% выше).

Однако объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) такого набора оказался ниже уровня прошлого года на 12%. Больше всего уменьшились продажи "год к году" в категориях письменных принадлежностей, школьных рюкзаков и туфель с ботинками (более 25-30%).

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что снижение продаж в первые две недели августа связано с высокой базой прошлого года, когда семьям с детьми школьного возраста предоставлялись выплаты от государства, а также с "запасливой" стратегией трат большего числа родителей. Многие сделали покупки в июне и июле, предпочитая избежать ажиотажа, более тщательно подойти к выбору товаров и приобрести продукцию более высокого качественно-ценового сегмента.