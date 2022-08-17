МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок с начала года пополнился более чем 500 новыми импортерами продукции животноводства, сообщает Россельхознадзор. "Черкизово" уведомило банк об автоматической конвертации расписок в акции

"С начала 2022 года более 500 импортерам животноводческой продукции открыт доступ или расширен вид деятельности на российском рынке", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что на рынок вышли поставщики инкубационного яйца и суточных цыплят (249 предприятий) из Турции, Индии и Белоруссии, почти 50 производителей молочных товаров из таких стран как Иран, Киргизия и Белоруссия, свыше 100 компаний по производству рыбопродукции из Аргентины, ОАЭ, Марокко, Вьетнама и Узбекистана.

Также был открыт или расширен доступ для 38 поставщиков мясных изделий из Бразилии, ОАЭ и Белоруссии.