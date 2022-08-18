МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские магазины намерены продавать просроченные продукты: ритейл-компания "Магнит" планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на документы компании по управлению устойчивым развитием. Ритейлеры объявили о начале продаж новых смартфонов-"раскладушек" Samsung

"Ритейл начнет продавать просрочку. Один из крупнейших ритейлеров страны — компания "Магнит" (почти 27 тысяч магазинов) — решил сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам", — говорится в материале газеты.

Отмечается, что сейчас ритейлер находится в поиске интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о возможном его развитии. Описанный подход к проблеме позволит компании сократить расходы, добавляет газета со ссылкой на документы "Магнита".

"Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков," — уточняет газета со ссылкой на "Магнит".