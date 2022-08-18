МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. С начала июня россияне купили втрое больше авиабилетов в Белоруссию, чем за аналогичный период прошлого года, почти в полтора раза выросло и число проданных билетов на поезда, рассказали "Известиям" в турсервисе "Туту.ру". ВВП Белоруссии снизился на 5,2% за семь месяцев

Как утверждает издание, одной из причин повышенного внимания к Белоруссии стала возможность приобретать в этой стране товары брендов, ушедших с российского рынка, к тому же по привлекательным ценам.

Например, как выяснили "Известия", одежда компаний Inditex (в нее входят Zara и Massimo Dutti), а также Bershka, Stradivarius и Pull and Bear стоит в Белоруссии в среднем на 20-30% дешевле, чем до закрытия магазинов в России.