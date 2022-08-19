МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Спрос россиян на сумки и чемоданы отечественного производства летом по сравнению с началом года вырос в онлайн-сегменте в 1,5 раза, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Траты россиян на онлайн-покупки выросли почти вдвое

"В июне, июле и августе 2022 года резко вырос онлайн-спрос на сумки, рюкзаки и чемоданы отечественного производства. Онлайн-оборот в этой товарной категории вырос по сравнению с началом года (январь-март) на 68%. Транзакций стало больше на 71%, средний чек вырос на 11%, до 9 582 рублей", — привели данные аналитики.

Как поясняют авторы исследования, в отечественных моделях сумок и чемоданов потребители ценят бюджетность и возможность приобрести качественные вещи с интересным дизайном за приемлемую цену.

Наибольшим спросом в этот период, по их данным, пользовались рюкзаки и вместительные спортивные сумки, чемоданы, пляжные сумки, а также небольшие поясные и кросс-боди сумки, которые удобно носить в путешествиях.