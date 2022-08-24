ПАРИЖ, 24 авг — ПРАЙМ. Во Франции в ближайшие недели ожидается подорожание свинины из-за экономического кризиса и инфляции, от 10% до 30% свиноферм могут прекратить работу, сообщает в среду телеканал BFM Business. Правительство Франции спрогнозировало рост цен на энергетику в стране

Отмечается, что свинина до сих пор оставалась наименее затронутым инфляцией видом мяса. За последние месяцы во Франции дорожали только птица, говядина и телятина.

Так, по данным Национального института статистики (Insee), птица за год подорожала на 14,6%, баранина — на 10,5%, говядина и телятина — на 10,2%, цены на свинину выросли только на 7,3%.

Как сообщает телеканал, в конце июля прошлого года рост цен на свинину достиг 1,86 евро за килограмм, побив рекорд марта 2001 года. В эту же среду стоимость свинины уже преодолела отметку в 2 евро за килограмм на рынке в городе Плерен во французском регионе Бретань. Отмечается, что это связано с ростом цен, вызванных инфляцией и экономическим кризисом.

С января 2022 года свинина, стоившая 1,25 евро за килограмм, уже выросла в цене на 60%. Ожидается, что рост цен на этот вид мяса продолжится в ближайшие недели. В настоящее время спрос на свинину увеличивается, однако предложение — сильно снижается.

Кроме того, в критическом положении находятся 10 тысяч французских свиноферм, из них около 10-30% могут прекратить существование в ближайшие месяцы из-за сильного роста производственных затрат.

Ранее Национальный институт статистики сообщал, что годовая инфляция во Франции в июле выросла до 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года.