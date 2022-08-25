МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Покупать зоотовары россияне стали заметно чаще, чем годом ранее: за семь месяцев этого года общее число покупок зоотоваров выросло на 30% относительно данных годом ранее, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование: россияне перед учебным годом хотят взять кредит на 20% чаще

"Спрос на товары для животных заметно вырос. На 30% увеличилось общее число таких покупок с января по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — выяснили авторы исследования.

При этом общее число платежей за ветеринарные услуги, напротив, снизилось на 8%.

Средние чеки на содержание и уход за домашними питомцами выросли. Так, чек одной покупки в зоомагазине в январе-июле 2022 года составил 1 201 рубль (годом ранее он был 716 рублей). А на оплату услуг ветеринарных клиник – 1 276 рублей в текущем году (850 рублей в январе-июле 2021 года).