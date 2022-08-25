МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ритейлеры из таких стран, как Иран, Китай и Турция, заинтересованы в развитии своего бизнеса в России и в ближайшее время выйдут на отечественный рынок, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в ходе интервью. Ритейлеры попросили разрешить иностранным перевозчикам ввоз алкоголя

"Из-за ухода ряда игроков сегодня освободились ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома. Эти категории в первую очередь открыты для новых игроков и брендов, особенно в сегменте "масс-маркет"… В развитии бизнеса в России заинтересованы ритейлеры из Турции, Ирана, Китая, и уже в ближайшее время мы увидим новые розничные бренды из этих стран", — сказал он.

Караваев также отметил, что мультиформатные игроки, такие как индийский холдинг Reliance, в который входят как универмаги с разнообразными товарами, так и непродовольственная розница, имеют хорошие перспективы на российском рынке.

"Индийский рынок отличается высоким качеством текстильных изделий, обуви, бакалейных товаров, вдобавок у российских потребителей сегодня высокий интерес к новинкам", — добавил президент АКОРТ.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.