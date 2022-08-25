МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россияне переходят на новую бережливую модель потребления, выбирая товары по более низкой цене и все больше ориентируются на скидки, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Исследование: россияне перед учебным годом хотят взять кредит на 20% чаще

"Потребители стали более экономными. Отчасти это связано с замедлением спроса после всплеска покупательской активности в марте, но в целом мы наблюдаем переход к новой, более бережливой модели потребления. Покупатели стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки", — сказал он.

По его словам, изменилась и структура потребительских расходов. Так, год назад в ней преобладали непродовольственные товары, а в июле 2022 года основная доля расходов (почти 38%) пришлась на продовольствие. При этом доля трат на непродовольственные товары снизилась с 41% до 36,8%.

"Во всех типах розничных сетей растет спрос на собственные торговые марки ритейлеров: за последний год доля продаж товаров СТМ удвоилась — в целом по рынку она превысила 13%. Особенно динамично растет спрос на СТМ в непродовольственной категории – их доля в продаже таких товаров составляет порядка 30%…. Если говорить о спросе на конкретные товарные группы, то сохраняется устойчивый высокий спрос на молочную и мясную продукцию, алкогольные напитки и кондитерские изделия, особенно шоколад", — заключил Караваев.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.