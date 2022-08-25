МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Традиционные офлайн-магазины будут расширять свои сервисы, предоставляемые покупателям, и перейдут в формат досуга, однако работать не перестанут, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Российские маркетплейсы вытесняют AliExpress в рейтинге ретейлеров

"При бурном развитии онлайн-торговли у нас так же бурно развиваются офлайн-дискаунтеры и магазины у дома – их продажи растут быстрее других розничных форматов… В будущем традиционные офлайн-магазины будут расширять сервисы для покупателей и станут своего рода форматом досуга", — сказал он.

Караваев также отметил, что в долгосрочной перспективе доля офлайн-торговли будет сокращаться, но традиционный розничный формат останется не на одно десятилетие. "Сетевая розница – это не только торговое пространство, но и социальная инфраструктура: в магазине можно купить необходимые товары, взять кофе с собой, сдать на утилизацию батарейки или пластик, забрать доставку, сделать благотворительную покупку для помощи нуждающимся, попробовать новые продукты на дегустации", — добавил президент АКОРТ.

Кроме того, по его словам, после пандемии возросла актуальность гибридной модели развития, предлагающая потребителям как офлайн, так и онлайн обслуживание, а онлайн-игроки будут переходить в офлайн в тех сегментах, где потребителю важно выбрать товар самостоятельно, либо получить живую консультацию продавца – умные устройства, бытовая техника, мебель, материалы для ремонта, одежда и обувь.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.