МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бережливые французские потребители отказываются от рыбы, покупают более дешевое мясо и отказываются от органической еды, чтобы сэкономить. Об этом заявил во вторник глава крупнейшей в Европе розничной сети по продаже продуктов питания. Во Франции призвали готовиться к "жесткой зиме" на фоне энергодефицита

Генеральный директор Carrefour Александр Бомпар заявил, что споры экономистов о том, когда инфляция достигнет своего пика, бесполезны, а главное — это новый, укоренившийся подход потребителей к экономии на покупках.

"Вы делаете выбор в пользу самых низких цен, распродаж. Я куплю не говядину, а самую дешевую свинину, не куплю рыбу, не куплю органику", — описал Бомпар поведение покупателей.

"Этот феномен уже здесь, он проник глубоко, и в последние недели набирает обороты", — уточнил он на круглом столе в рамках ежегодной приуроченной к концу летнего сезона конференции французской федерации работодателей Medef.

Топ-менеджер отметил, что Carrefour и его конкуренты в пищевой промышленности приспосабливаются к новому экономному мышлению, проводя рекламные кампании по замораживанию цен на ряд повседневных продуктов.

За последний год инфляция в крупнейших экономиках мира достигла рекордного уровня, сначала из-за напряженных цепочек поставок после кризиса, а затем из-за стремительного роста цен на энергоносители после начала спецоперации на Украине.

Инфляция на домашнем рынке Carrefour во Франции достигла в июле 6,8%, что является самым высоким показателем с тех пор, как страна начала использовать методологию Европейского Союза для расчета данных в начале 1990-х годов.

Франция снизила издержки высокой инфляции для потребителей в большей степени, чем другие страны еврозоны, путем ограничения цен на газ и электроэнергию и повышения доходов домохозяйств, за счет повышения зарплат государственным служащим и пенсий, а также субсидий для малоимущих.

Выступая на том же круглом столе, глава французского банка Credit Mutuel Николя Тери заявил, что укореняется новый режим инфляции, который приведет к тому, что она будет значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.

"Я думаю, что инфляция составит около 3% и более", — сказал Тери, назвав в качестве причин возвращение заводов из-за рубежа после COVID-19, а также переход к "зеленой" энергетике.