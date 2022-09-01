СОЧИ, 1 сен — ПРАЙМ. Рестораторам России, в том числе Краснодарского края, к концу лета удалось решить основные проблемы международной логистики, возникшие на фоне санкций весной 2022 года, рассказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. ВТБ решил продолжить работу в Казахстане несмотря на западные санкции

Российские рестораторы на фоне санкций столкнулись с проблемами поставок продуктов из-за рубежа. Сегодня, по словам эксперта, иностранные продукты поставляются в рестораны РФ, хотя процесс все еще требует корректировок.

"Рестораторы России, в том числе Краснодарского края, на сегодняшний день решили основные проблемы международной логистики. Все логистические цепочки, которые были нарушены весной, к концу лета разрешились", — сказал Бухаров.

Он добавил, что решение по вопросам доставки в рестораны импортного алкоголя на фоне санкций будет приниматься руководителями заведений в индивидуальном порядке. "Вопрос, будет ли замещен импортный алкоголь российским, это вопрос, который каждый ресторатор для себя решает", — заключил эксперт.