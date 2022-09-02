МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Физлица во втором квартале этого года воспользовались картами для оплаты товаров и услуг 13,4 миллиарда раз — это максимальное значение за все время публикации такой статистики, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Россияне стали в 1,5 раза чаще ездить по платным дорогам

По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель увеличился на 1,2 миллиарда единиц. Кроме того, максимального значения достигло и число карточных операций, не связанных с оплатой товаров, например, сюда включаются переводы с карты на карту. Этот показатель за второй квартал составил 3,3 миллиарда единиц, что на 304 миллиона операций больше, чем в первом квартале.

Во втором квартале активно пользовались картами и юрлица, но здесь для наглядности интереснее отразить динамику за полугодие. Так, за шесть месяцев этого года они совершили 225,8 миллиона операций по оплате товаров и услуг — это почти такое же значение, как и за весь 2020 год (294,6 миллиона единиц). А прочие операции они совершили 7 миллионов раз — это уже больше, чем за весь 2020 год (5,3 миллиона операций).