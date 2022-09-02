МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Производитель бытовой техники Electrolux решил продать свой бизнес в России локальному менеджменту, говорится на сайте компании. СМИ: производитель специй Kamis может уйти из России

В публикации отмечается, что бренд постарается обеспечить "ответственный и контролируемый выход" с российского рынка. Приобретенные россиянами устройства продолжит обслуживать новый владелец.

Отмечается, что у производителя не было своих фабрик в России. Кроме того, бренд не будет поставлять свою продукцию.