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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220902/837975026.html
Electrolux решил полностью уйти из России
Потребрынок
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Производитель бытовой техники Electrolux решил продать свой бизнес в России локальному менеджменту, говорится на сайте компании. В публикации отмечается, что бренд постарается... ПРАЙМ, 02.09.2022
потребрынок, бизнес, экономика, новости, electrolux
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Производитель бытовой техники Electrolux решил продать свой бизнес в России локальному менеджменту, говорится на сайте компании.
В публикации отмечается, что бренд постарается обеспечить "ответственный и контролируемый выход" с российского рынка. Приобретенные россиянами устройства продолжит обслуживать новый владелец.
Отмечается, что у производителя не было своих фабрик в России. Кроме того, бренд не будет поставлять свою продукцию.