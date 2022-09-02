МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно — и точка" (преемник McDonald's в России). Аналог "Макфлурри" появится во всех ресторанах "Вкусно - и точка"

"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах", — сообщили в компании, отметив, что продукт уже представлен в меню в некоторых ресторанах сети.

"Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября", — добавили там.

В начале июля в компании РИА Новости сообщали, что в связи тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети, этого продукта временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка". Тогда сообщалось, что продукт вернется в меню осенью. "Вкусно — и точка" рассказала, чем заменит Coca-Cola

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".

За два месяца "Вкусно — и точка" открыла 500 объектов общепита и обслужила 50 миллионов посетителей. В сентябре компания планирует возобновить работу еще более 350 предприятий, а в течение нескольких лет — увеличить общее число точек до тысячи.