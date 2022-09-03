МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. В России стали почти в два раза чаще покупать товары для сада и дачи, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе гипермаркета "ВсеИнструменты.ру". Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли на 75,2 процента

В компании сравнили спрос в августе с прошлогодними показателями и выяснили, что в России продажи товаров для дачи выросли на 91%.

"Мотоблоки россияне стали покупать больше на 133%, высоторезы — на 92%, воздуходувки — на 72%, мотопомпы — на 76%, триммеры — на 68%, культиваторы — на 58%, газонокосилки — на 53%, бензоинструмент — на 47%, аэраторы — на 46%, аккумуляторную технику — на 34%, уборочную технику — на 18%", — пояснили в компании.

Там также отметили, что растет интерес среди россиян к выращиванию овощей, зелени, ягод и фруктов, люди готовы к увеличению посевных площадей. Так как сельскохозяйственная обработка больших участков требует серьезных трудозатрат, дачники покупают себе механизированных помощников. Именно на эту категорию товаров в основном вырос спрос.

В региональном разрезе сильнее всего увеличился спрос на товары для сада и дома в Новосибирске (+212%). Также по темпам прироста продаж лидируют Екатеринбург (119%) и Санкт-Петербург (115%).