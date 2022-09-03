МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже шестую неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта — до 100,8 пункта. Россияне сократили недельные расходы и средний чек в конце августа

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек снизился по антисептикам (на 11%, до 250 рублей) и медицинским маскам (на 7%, до 100 рублей). По всем остальным товарам он остался на уровне предшествовавшей недели: по перчаткам — 143 рубля, по кусковому мылу — 104 рубля, по туалетной бумаге — 103 рубля, по лимонам — 40 рублей, по гречке — 110 рублей.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 100,8 пункта.