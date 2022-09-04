МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Сербские вина могут частично заменить вина из Евросоюза на российском рынке, интерес к ним большой, заявил РИА Новости директор Союза виноделов Португалии Валерий Ипатов. Сербские виноделы увеличили поставки в Россию

Союз виноделов объединяет 12 португальских производителей, поставляющих вина на российский рынок.

"До февраля этого года импорт вина в Россию рос хорошими темпами. В 2021 году только наш союз поставил больше 350 машин вина, это около 20 процентов всего португальского импорта вина", — рассказал Ипатов агентству.

Однако затем, по его словам, из-за европейских санкций возникли различные сложности, как логистические, так и финансовые. В результате весной поставки вина из Португалии в Россию обвалились до 20-30 процентов от прежних объемов, экспорт только сейчас начинает постепенно восстанавливаться. По данным импортера, ещё хуже ситуация с винами из Франции и Италии, где многие производители сами отказались от экспорта вина в Россию.

"В первом полугодии партнеры из России отправили нам переводами 390 тысяч евро, из которых дошло 30 или 50 тысяч. Остальное было возвращено отправителям или где-то зависло", — привел пример Ипатов.

Он рассказал, что в этой ситуации импортеры европейского вина начали искать альтернативы. "Одной из таких альтернатив может быть сербское вино, очень хорошее по соотношению цена-качество", — считает бизнесмен.

В Европе и России сербское вино пока что не имеет той же репутации, что французское или итальянское при том, что "есть очень интересные вина, которые ничем им не уступают", считает Ипатов.

По мнению бизнесмена, для многих российских потребителей также важно, что Сербия — это дружественная страна, в отличие от стран Западной Европы.

"Сейчас интерес к сербским винам в России растёт. Созданная нами фирма по экспорту в Россию буквально за полтора месяца достигла оборота в миллион евро. Мы уже отправили в Россию первые 8 машин", — добавил он.

Проблем со взаимными расчетами не возникает, так как Сербия не присоединилась к антиевропейским санкциям и российские банки продолжают работать с сербскими. Нет проблем и с логистикой — машины с вином идут в Россию через Прибалтику. "Однако российские и белорусские перевозчики перестали ездить в Европу, а в Россию ездят только сами прибалты. Из-за высокого спроса и своего рода монополии они подняли цены на перевозки в два раза. Это отражается на стоимости продукта", — посетовал бизнесмен.

В Белградском выставочно-ярмарочном комплексе с 1 по 4 сентября проходит выставка вина и продуктов питания Wine Vision by Open Balkan. На ее открытии присутствовали президент Сербии Александр Вучич, премьеры Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски, которые лично дегустировали продукцию.