МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия полностью самообеспечена по основным продуктам питания, при этом наименьшая импортная составляющая отмечается в хлебной продукции, а наибольшая — в производстве овощей, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2022 исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. Эксперт перечислил признаки поддельных товаров в интернет-магазинах

"Наиболее высокая импортная составляющая в производстве овощей — за счет импортных семян, удобрений, средств защиты растений и техники. Меньше всего она в производстве хлебной продукции, где от семян до готового продукта мы независимы по сырьевой составляющей", — сообщил Востриков.

Если говорить непосредственно о продуктах, произведенных полностью на российском сырье, продолжил он, то в качестве примера таковых можно привести хлеб, соль и сахар.

"На Руси всегда встречали гостей хлебом и солью. Традиционно это российские продукты, практически независимые от зарубежных поставок, дополнить список можно практически всеми видами круп. А наиболее зависимыми от импорта традиционно являются категории чая, кофе и какао", — сказал Востриков.

Но по всем основным продуктам питания Россия самообеспечена, заметил собеседник агентства, более того — по многим даже входит в число крупнейших мировых экспортеров.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.