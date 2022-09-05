МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия не вернется в эпоху продуктового дефицита Советского Союза: состояние АПК существенно отличается, по зерну страна из импортера превратилась в ведущего мирового экспортера, а проблемы на фоне роста издержек производителей и снижения доходов населения удается решать с помощью властей и при поддержке торговых операторов. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2022 исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

"По продуктам питания материализация таких прогнозов невозможна. Состояние агропромышленного комплекса существенно отличается от времен СССР", — сказал он.

"Тогда мы были импортерами зерна, а сейчас являемся ведущими мировыми экспортерами", — добавил эксперт, отвечая на вопрос, стоит ли опасаться продуктового дефицита Советского Союза на фоне роста издержек производителей в период санкционных ограничений и снижения реальных доходов населения.

"Рост себестоимости на фоне снижения реальных доходов населения — всегда большое испытание для бизнеса на прочность, но благодаря слаженной работе с правительством и торговыми операторами в период пиковых нагрузок на отрасль массовых банкротств пищевых предприятий удалось избежать", — отметил собеседник агентства. Назван продукт, который меньше всего зависит от импортного сырья

Что же касается крупного бизнеса, то его "запас плавучести" всегда выше, продолжил Востриков, отметив также очевидность сделок слияния-поглощения в текущей ситуации. "Более того — вектор укрупнения всех бизнесов продолжается, но от этого предложение продовольственных товаров не снижается, а, скорее, увеличивается", — добавил он.

Востриков также заметил, что экономические условия последние месяцы стабилизировались, хотя риски их изменений, ведущих к росту себестоимости, все еще остаются, и в этой ситуации бизнес и органы власти делают все возможное для минимизации негативных последствий. "Союзы производителей находятся в постоянном контакте с органами власти и делают все возможное для минимизации последствий как дополнительных ограничений на движение товаров между странами, так и других возможных изменений, которые могут привести к ухудшению экономического климата", — сказал Востриков.

Кроме того, в случае снижения производства выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет внешних отгрузок. "Экспортный потенциал является "подушкой безопасности" на случай снижения производства. Может изменится ассортимент, формат упаковки, внешний вид некоторых продуктов, но сейчас предложение опережает спрос, и это гарантия широкого предложения продовольственных товаров", — подчеркнул он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.