ЦЮРИХ, 6 сен — ПРАЙМ. Магазины шведской торговой компании H&M останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока, заявили РИА Новости в пресс-службе организации. "Ромир": недельные расходы россиян и средний чек упали в начале сентября

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что H&M планирует окончательно закрыть свои магазины в России 30 ноября.

"Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в компании сделают все возможное, чтобы "завершить рабочие процессы ответственным образом", уделяя особое внимание справедливому и тактичному способу расставания с коллегами.

Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.