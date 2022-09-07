МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) предложил внести правки в действующий закон, который дает право владельцам садовых и огородных земельных участков разводить птицу для собственных нужд, пишет газета "Коммерсант" в среду. Аналитик объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля

Как рассказали источники издания, представители производителей мяса опасаются, что принятый в июле текущего года законопроект приведет к распространению птичьего гриппа, а также к попаданию вируса на птицеводческие предприятия и сокращению производства мяса.

Руководитель "Росптицесоюза" Галина Бобылева подтвердила изданию информацию о намерениях инициировать работу над поправками, но не уточнила, в чем именно они будут заключаться.

В свою очередь исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов рассказал, что проблемы в законодательстве связаны с проверкой соблюдения правил разведения птицы. Он добавил, что большая часть вспышек птичьего гриппа изначально происходили именно из личных хозяйств, а позднее перекидывались на большие предприятия.

Источник издания среди производителей мяса рассказал о том, что птицы, содержащиеся на личных участках, имеют больше возможности контактировать с дикими особями. Помимо этого, корм таких пернатых не проходит проверку. Зачастую нельзя подтвердить происхождение самого поголовья.

Помимо этого, отмечается в материале "Ъ", по данным Россельхознадзора, в прошлом 2021 году зафиксировано 46 вспышек птичьего гриппа в личных хозяйствах. На больших птицефабриках — только семь таких вспышек.

Не стоит забывать, что по санитарным правилам любая вспышка птичьего гриппа означает карантин в радиусе пяти километров, а также остановку работы предприятий, попавших в эту зону.