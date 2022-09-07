МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цены на огурцы в России в период с 30 августа по 5 сентября выросли после нескольких недель снижения, тогда как остальная плодоовощная продукция продолжала дешеветь, следует из материалов Росстата. Недельная дефляция в России немного замедлилась

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,4%, в том числе на лук репчатый – 10,8%, морковь – 8,2%, картофель – 7%, капусту белокочанную – 6,1%, свеклу столовую – 5,5%, помидоры – 4,3%, яблоки – 1,9%, бананы – 1%. В то же время цены на огурцы выросли на 2,8%", — говорится в сообщении.

Цены на огурцы в 48 российских регионах увеличились на 0,3-40,6%, в трех – не изменились, а в остальных 34 субъектах — подешевели на 0,1-12,3%.

Cахар-песок, который дорожал на протяжении предыдущих пяти недель, стал дешевле на 0,1%. Подешевели за указанный период также пшено и гречка, соответственно на 0,9% и 0,7%, курятина, сыр, молоко, рис, вермишель и вареная колбаса. Полукопченые и варено-копченые колбасы подорожали на 0,1%.

Цены на яйца растут четвертую неделю подряд: с 30 августа по 5 сентября их рост составил в среднем 1,1%. Они подорожали в 62 субъектах РФ, подешевели – в 16, а в 7 регионах их цена не изменилась.

Стоимость масла, как подсолнечного, так и сливочного, выросла за неделю на 0,2%. Аналогичным образом подорожали сосиски, сардельки, мороженая рыба, хлеб и водка.

Консервы для детского питания из овощей подорожали на 0,9%, а фруктово-ягодные – на 0,3%. Черный чай стал дороже на 0,4%. На 0,1% подорожала свинина, баранина, маргарин, творог, детские молочные смеси, шоколадные конфеты, а также обеды в столовых и кафе.