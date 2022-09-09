МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цены на овощи из борщевого набора в России в августе по сравнению с июлем в среднем снизились на 21,2%, сообщает Росстат. Смартфоны в России в августе подешевели на 3,1%

"В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла столовая подешевела на 24,8%, морковь – на 24,2%, картофель – на 22,7%, капуста белокочанная – на 22,5%, помидоры – на 18,5%, лук репчатый – на 14,9%", — сообщает ведомство.

Также снизилась цена на огурцы – на 22,2%, виноград – на 18,3%, бананы – на 11,6%.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены на пшено – на 3,4%, гречку – на 3,1%, манку и масло подсолнечное – на 1,5%, шоколадные конфеты – на 1,4%, мясо кур – на 1,3%, муку пшеничную, горох и фасоль – на 1,2%.

В то же время выросли цены: на сахар-песок – на 2,4%, жевательную резинку – на 1,3%, баранину – на 1,1%, чай зеленый – на 0,9%, печенье, кальмары мороженые, кетчуп, перец черный – на 0,8%, икру лососевых рыб, креветки мороженые неразделанные, консервы мясные для детского питания – на 0,7%, консервы овощные для детского питания, консервы томатные, сухие супы в пакетах, вина игристые, обеды в ресторане – на 0,6%, кексы, рулеты, варенье, джем, повидло, пряники и ужины в ресторане – на 0,5%.