МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Жизненно важные лекарства в среднем подешевели в августе на 0,3% в России, при этом остальные препараты подорожали на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. В России подешевел борщевой набор в среднем на 21% в августе

"Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,3%… Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,2%", — говорится в материалах ведомства.

По данным Росстата, больше всего цены опустились на умифеновир (арбидол) и колекальциферол (витамин Д3) — на 1,2%. Супрастин подешевел на 1,1%. Из лекарственных препаратов не из списка жизненно важных лидерами роста цены стали йод — на 3,1% и метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели безртутные медицинские термометры — на 1,8%, электронные аппараты для измерения артериального давления — на 0,9% и электронные медицинские термоментры — на 0,4%. В то же время выросли цены на одноразовые шприцы — на 0,7%, бинты — на 0,6%, вату отечественную — на 0,4% и корригирующие очки — на 0,2%.

Кроме того, Росстат зафиксировал снижение цен на антисептики для рук — на 1%, а также на дезинфицирующие средства для поверхностей и санитарно-гигиенические маски — на 0,4%.