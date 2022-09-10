МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Кофе и сыр вошли в топ-5 продуктов, которые пользовались особой популярностью этим летом у россиян, а траты на них за год снизились одинаковыми темпами, самым же востребованным средством гигиены за предыдущие 3 месяца стало мыло, отмечается в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Экономист рассказала, кто "вывезет" Россию вперед

Авторы исследования подсчитали, что продуктами-лидерами спроса летом 2022 года стали хлеб, мясо, молоко, кофе, сыр. Причем, как показала статистика банка, общая сумма трат на хлеб в обозреваемый период выросла на 3% относительно лета 2021 года, молока – на 6%. При этом показатели у мяса и кофе, напротив, снизились на 12% и на 6% соответственно. Сумма трат на сыр летом 2022 года уменьшилась на 6% по сравнению с годом ранее, отметили авторы исследования.

В категории "Средства гигиены" товарам-лидерами (в зависимости от числа покупок, где эти товары вошли в кассовый чек) стали: мыло, салфетки, туалетная бумага, шампунь и крем. Причем туалетную бумагу россияне минувшим летом купили на сумму, которая на 44% выше, чем была годом ранее.

Сумма трат на мыло летом 2022 года выросла на 12% относительно аналогичного периода 2021 года. Салфеток и шампуня, напротив, снизилась на 8% и на 6% соответственно. А сумма трат на крем летом текущего года уменьшилась на 24% по сравнению с летом 2021 года.