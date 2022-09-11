МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Большинство решений о покупках в онлайн-маркетплейсах россияне принимают спонтанно, находясь в хорошем настроении, и только 10% из всех принятых выборов являются осознанными, рассказала РИА Новости эксперт рынка "Нейронет" платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталия Галкина на прошедшем ВЭФ. В Роскачестве назвали способы обезопасить свой счет при онлайн-покупках

По словам эксперта, маркетплейсы становятся все более популярным местом для совершения покупок. Галкина отмечает, что на данный момент покупки совершаются по законам поведенческой экономики.

"До 90% решений мы принимаем спонтанно, не осознавая в полной мере, и только 10% — рационально. Причем спонтанные покупки человек чаще всего совершает, когда он в хорошем настроении", — рассказала эксперт.

Галкина отметила, что люди также готовы тратить на поиск подходящего товара в среднем от 10 до 15 минут. Исключение составляют продукты, которые представляют крайнюю необходимость. Как объясняет эксперт, решение остаться на платформе и продолжать поиск человек принимает "в среднем, за три секунды". Как только люди начинают испытывать раздражение из-за невозможности найти необходимое, они уходят на другую платформу.

"Сейчас у нейромаркетинга появляется все больше запросов на анализ маркетплейсов и мобильных приложений. Такое исследование позволяет показать заказчику, куда смотрит потенциальный покупатель, как он ведет себя, когда совершает покупку в приложении или десктоп версии (версии на рабочем столе компьютера — ред.) и в какой момент ему стало неудобно", — добавила она.