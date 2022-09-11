Эксперт Галкина: лишь 10% онлайн-покупок делаются осознанно, остальные - спонтанно
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Большинство решений о покупках в онлайн-маркетплейсах россияне принимают спонтанно, находясь в хорошем настроении, и только 10% из всех принятых выборов являются осознанными, рассказала РИА Новости эксперт рынка "Нейронет" платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталия Галкина на прошедшем ВЭФ.
По словам эксперта, маркетплейсы становятся все более популярным местом для совершения покупок. Галкина отмечает, что на данный момент покупки совершаются по законам поведенческой экономики.
"До 90% решений мы принимаем спонтанно, не осознавая в полной мере, и только 10% — рационально. Причем спонтанные покупки человек чаще всего совершает, когда он в хорошем настроении", — рассказала эксперт.
Галкина отметила, что люди также готовы тратить на поиск подходящего товара в среднем от 10 до 15 минут. Исключение составляют продукты, которые представляют крайнюю необходимость. Как объясняет эксперт, решение остаться на платформе и продолжать поиск человек принимает "в среднем, за три секунды". Как только люди начинают испытывать раздражение из-за невозможности найти необходимое, они уходят на другую платформу.
"Сейчас у нейромаркетинга появляется все больше запросов на анализ маркетплейсов и мобильных приложений. Такое исследование позволяет показать заказчику, куда смотрит потенциальный покупатель, как он ведет себя, когда совершает покупку в приложении или десктоп версии (версии на рабочем столе компьютера — ред.) и в какой момент ему стало неудобно", — добавила она.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220911/838076778.html