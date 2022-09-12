МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рост потребительского спроса наблюдается в 26 регионах РФ в 2022 году, при этом лидерами рейтинга регионов РФ оказались Новосибирская область, Чукотка и Томская область, в конце списка расположились Адыгея, Московская и Архангельская области, свидетельствует исследование РИА Новости. Назван регион - лидер "зеленого" жилищного строительства в стране

ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ

Как отмечают эксперты, российская экономика в настоящее время сталкивается с определёнными трудностями, что негативно сказывается и на потребительском спросе. Это связано с реальным сокращением доходов населения из-за высокой инфляции, с изменением ассортимента из-за уменьшения импорта, а также с общим снижением потребительской уверенности. При этом наибольшее влияние все же оказала значительная инфляция. В денежном выражении потребители стали тратить даже больше, однако рост цен "съел" эффект от увеличения трат и в реальности спрос снизился.

Как показывает исследование, за первые семь месяцев текущего года потребительский спрос в России сократился на 2,2% относительно результата января-июля 2021 года.

По оценкам экспертов, основной удар по спросу был нанесен во втором квартале 2022 года, что во многом было связано с резким ростом цен в марте.

"И, хотя в последние месяцы динамика инфляции является позитивной, расходы населения в реальном выражении продолжают демонстрировать заметное снижение, во многом за счет непродовольственных товаров и в особенности за счет существенно подорожавших автомашин и электроники. Таким образом, спад сохраняется до сих пор, хоть и не такой глубокий, как в апреле-мае", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали динамику потребительского спроса в регионах РФ за 7 месяцев текущего года. На основании этих данных был составлен рейтинг российских регионов по потребительскому спросу. В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень сильно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В 26 регионах в январе-июле 2022 года спрос населения вырос относительно аналогичного периода прошлого года.

Самый большой рост потребительского спроса отмечается в Новосибирской области, где он увеличился на 7,4%. Также достаточно сильно спрос вырос в Чукотском автономном округе (+7%). Третью строку в рейтинге заняла Томская область, где спрос вырос в текущем году на те же 7%. Аналитики считают, что причины хорошей динамики спроса в этих трех лидирующих регионах отличаются. В частности, в Томской области это связано с эффектом базы во всех секторах, формирующих спрос, так как в прошлогоднем рейтинге эта область демонстрировала существенное снижение спроса. Чукотка демонстрирует хорошую динамику спроса из-за очень сильного роста в секторе общепита, а также позитивной динамики розничной торговли. При этом в Новосибирской области в текущем году сильнее всего росли траты населения в заведениях общественного питания и в части оплаты услуг.

Помимо вышеперечисленных в десятке лидеров по темпам роста потребительских расходов в январе-июле 2022 года расположились: Республика Дагестан (+4,7%), Кабардино-Балкарская Республика (+3,9%), Алтайский край (+3,7%), Иркутская область (+3,3%), Республика Северная Осетия – Алания (+2,5%), Республика Алтай (+2,4%) и Чеченская Республика (2,4%).

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Обратная ситуация, где спрос упал сильнее всего, наблюдалась в Московской области (-8,6%) и Республике Адыгея (-13,9%). В этих двух регионах причины падения спроса похожи. Из-за ухода некоторых иностранных розничных игроков с российского рынка часть торговых центров ощутили заметное снижение трафика. При этом и в Московской области, и в Адыгее торговыми центрами пользовались не только жители региона, но и большое число покупателей из крупного соседнего субъекта РФ. Таким образом, подмосковные торговые центры недосчитались московских покупателей, а адыгейские ТЦ лишились покупателей из Краснодара.

В целом в 9 регионах отмечается падение спроса на 5% и более. В числе наиболее пострадавших в этом аспекте регионов: Республика Коми (-6,5%), Ставропольский край (-6,5%), Владимирская область (-5,5%), Карачаево-Черкесская Республика (-5,3%), Ярославская область (-5,1%) и Республика Марий Эл (-5,0%).

РОСТ РАСХОДОВ

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц выросли на 3,7 тысячи рублей. И, хотя среднероссийские потребительские расходы выросли в деньгах, в процентном выражении спрос снижался, так как этот прирост почти повсеместно "съела" инфляция.

У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении увеличились примерно на 5-7 тысяч рублей. Среди лидеров по таком приросту расходов: Новосибирская область, Краснодарский край, Мурманская область и Москва.

Как отмечается в исследовании, только в одном российском регионе потребительские расходы сократились в денежном выражении. В первые семь месяцев 2022 года среднедушевые потребительские расходы в Республике Адыгея были меньше на 0,2 тысячи рублей в месяц по сравнению с январем-июлем 2021 года.

По оценкам экспертов РИА Новости, в оставшейся части 2022 года динамика потребительского спроса будет отрицательной в сравнении с прошлым годом, но темпы спада, скорее всего, будут постепенно сокращаться. При этом регионов, где возможен рост спроса по итогам 2022 года, исходя из результатов семи месяцев, может быть около 35, заключают эксперты.