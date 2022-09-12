МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Россия в 2022 году может увеличить производство меда почти на 9%, до 70 тысяч тонн, обновив рекорд 2016 года, а экспорт — на 15%, до 4 тысяч тонн, следует из оценок центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. Минсельхоз оценил возможности российского агропрома

"По оценкам экспертов Россельхозбанка, показатели производства меда к концу 2022 года могут достигнуть рекордных с 2016 года значений в 70 тысяч тонн", — говорится в сообщении. В 2021 году в России было произведено 64,225 тысячи тонн меда. Лидерами стали Башкирия, Татарстан и Алтайский край — на долю этих регионов пришлось 14,82 тысячи тонн меда, кроме того, среди топ-производителей — Краснодарский край, а также Белгородская, Орловская, Воронежская и Оренбургская области.

Руководитель направления центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова считает, что экспорт российского меда к концу 2022 года может прибавить более 15% к прошлому году, преодолев порог в 4 тысячи тонн. В этом году экспорт российского меда осуществляется в 26 стран.

"Достигнуть таких показателей Россия сможет в первую очередь за счет увеличения экспорта в Польшу, уже нарастившую импорт меда в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, к 2025 году суммарный экспорт меда российскими производителями может быть увеличен еще на 1,5 тысячи тонн; помимо Китая, Польши и Беларуси заметные объемы продолжат поставляться на рынки Казахстана и Монголии", — считает эксперт. Минсельхоз рассказал о закупках зерна в госфонд России в 2022 году

Кром того, к 2025 году 15% экспорта меда, то есть до 600 тонн, может составлять органический мед — то есть полученный на экологически чистой территории из экологически чистого сырья без применения синтетических веществ. По мнению Худяковой, этому будут способствовать, в частности, новые ветеринарные правила содержания пчел, ограничивающие использование ветпрепаратов во время медосбора и уставливающие требования по размещению пасек, а также федеральный закон "О пчеловодстве", особое внимание в котором уделено вопросам предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

"Таким образом сельхозпроизводителей обязали сообщать пчеловодам сроки и способы проведения работ, наименования пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности и опасные свойства. Действие закона должно предотвратить главную причину проблемы развития экспорта — недоверия к российскому меду относительно наличия пестицидов в продукте", — считает Худякова.