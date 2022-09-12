МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Wildberries вводит дополнительные меры защиты на своей площадке в связи с ростом числа случаев онлайн-мошенничества — злоумышленники в частности подделывают карточки товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Wildberries построит логистический центр в Волгограде к 2024 году

"Wildberries отмечает увеличение случаев мошенничества в интернет-пространстве. Наиболее распространенной схемой стало создание фейковых карточек товаров на маркетплейсах: после получения заказа от покупателя "продавец" просит связаться с ним по WhatsApp, направляет ему ссылку на сторонние платежные сервисы, через которые просит перевести ему денежные средства, а после их получения исчезает, оставив покупателя без денег и товара", — говорится в сообщении.

В связи с этим компания просит покупателей оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему при формировании заказа или в момент его получения в пункте выдачи при постоплате. При возникновении подозрительной активности следует обращаться в службу поддержки, а также в правоохранительные органы, отмечают в Wildberries.

"Для предотвращения мошеннических регистраций Wildberries дополнительно увеличивает прозрачность операций на онлайн-площадке. Теперь новые продавцы должны при регистрации пройти дополнительную идентификацию через банковские онлайн-сервисы (услуга предоставляется бесплатно), что позволит исключить создание мошеннических личных кабинетов", — добавляется в сообщении.

Кроме того, компания продолжает ежедневный мониторинг карточек товаров с помощью технологий искусственного интеллекта и операторов контакт-центра. Маркетплейс также блокирует мошеннические личные кабинеты "продавцов".