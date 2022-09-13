МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цены на iPhone 13 после презентации новых моделей — iPhone 14 и iPhone 14 Plus — в России упали в среднем на 18%, сильнее всего подешевела модель 13 mini на 512 гигабайтов, говорится в исследовании онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Названа дата появления нового iPhone 14 в России

"Средняя цена смартфона iPhone 13 с памятью 512 Gb, по данным на 8 сентября 2022 года, в российских интернет-магазинах составила 67 457 рублей (-18% к показателю 1 сентября 2022 года). Средняя стоимость iPhone 13 mini 256 Gb в начале месяца составляла 64 507 рублей, а после релиза iPhone 14 упала на 11% — до 57 505 рублей. Еще больше (на 24%) подешевела модель 13 mini 512 Gb: 1 сентября ее средняя цена составляла 91 485 рублей, а 8 сентября – 69 977 рублей", — говорится в материалах.

Эксперты отметили, что одновременно со снижением цены на предыдущие версии смартфонов Apple растет онлайн-спрос на данную продукцию, но потребители интересуются моделями не старше двух лет. "Большой интерес у россиян вызвал и сам релиз iPhone 14, несмотря на то что бренд остановил официальные продажи на территории страны. Число запросов на новые модели смартфонов Apple сопоставимо с показателями прошлого года, когда запускалась 13-я линейка. В августе онлайн-спрос на данную продукцию вырос на 83% и продолжает расти на заявлении Минпромторга о ввозе новых устройств в Россию по параллельному импорту", — добавляется в исследовании.

Так, 7 сентября Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября. Позже вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал РИА Новости, что продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября, хотя на "сером" рынке в стране эти модели появятся уже через день после начала официальных продаж в Европе, но в любом случае все эти смартфоны будут обходиться дороже, чем по стандартным ценам на них за границей.

При этом, по данным сервиса, из года в год ажиотаж на новый iPhone продолжается около четырех месяцев — россияне обновляют электронные устройства во второй половине года, а также iPhone покупают в подарок на Новый год. Однако уже в январе интерес ослабевает на 25-30% по отношению к сентябрю, когда обычно анонсируют новые модели.