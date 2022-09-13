МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российские торговые центры начали подавать иски к зарубежным ритейлерам, приостановившим работу в стране, передают "Известия". Названы бренды, которые россияне чаще всего хотят заказать из-за рубежа

Ссылаясь на данные базы "Спарк", издание сообщает, что на сегодняшний день суды завели уже 14 дел в категории "Исполнение обязательств по договорам аренды". Ответчиками по этим делам выступают H&M, Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды. Исковые суммы начинаются от 57 тысяч и доходят до 55 миллионов рублей.

Данные "Спарка" свидетельствуют, что торговые центры требуют взыскать с брендов штрафы за "неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы".

В частности, на Nike подал иск ТЦ "Южный полюс" (ЗАО "Символ") на сумму 1,6 миллиона рублей. На Uniqlo подал два иска ТРК "Красный кит" (OOO "Просперити") на общую сумму 3,1 миллиона рублей. По первому уже вынесено решение о выплате компенсации в 61 тысячу рублей, но он будет обжалован в Десятом арбитражном апелляционном суде.