МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Спрос россиян на товары для дома и сада по скидке в августе в годовом выражении вырос почти на 70%, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Россияне в рамках акции с кэшбеком приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей

"Только в августе 2022 года в России количество заказов товаров со скидкой на сайте онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" увеличилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя скидка составила 20%", — говорится в исследовании.

Так, самыми активными покупателями были жители Краснодара (143%), Волгограда (124%) и Ростова-на-Дону (121%). Также товары со скидками покупали в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Перми, Самаре, Екатеринбурге, Омске.

"Чаще всего в августе 2022 года среди товаров для дома, дачи, стройки и ремонта по акции россияне покупали бензиновые триммеры, газонокосилки, садовые измельчители, болгарки, перфораторы, дренажные насосы, сварочные аппараты и маски, армированные трубы", — добавляется в исследовании.

Среди популярных акционных товаров у россиян также оказались монтировки, гвоздодеры, топоры, сумки и ящики для инструментов, эмали, респираторы и перчатки, а также сверла и изоленты.