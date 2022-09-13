МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Продажи молдавского вина в Россию сократились за год почти на 60 процентов, а местные винодельческие компании, находясь в поиске новых рынков сбыта, постепенно переориентируются на Европу и Америку, сообщили РИА Новости в Национальном бюро винограда и вина и на предприятиях. Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в стране

В Молдавии не скрывают, что пандемия COVID-19 и события на Украине несколько пошатнули винодельческую отрасль республики.

ПРОЦЕНТЫ ВЫСОКИЕ — ПРОДАЖИ СКРОМНЫЕ

"И коронавирус, и неблагоприятные природные условия, и военные действия на Украине – все это в совокупности негативно сказалось на отрасли и на рынке. Тем не менее снижение экспорта в Россию несколько лет уже фиксируется. Но в этом году цифра внушительная — продажи упали на 58,9 процента по сравнению с 2021-м. Компании экспортировали в РФ продукцию на 3,4 млн долларов", — отметили в Национальном бюро винограда и вина.

В ведомстве пояснили, что молдавские предприятия открывают для себя новые рынки сбыта, в том числе и в соседней Румынии.

"Многие производители переориентировались на отечественный рынок, вышли с продажами также в Румынию. Например, за 7 месяцев текущего года экспорт бутилированной продукции в эту страну вырос на 2,5 процента, продали на 13,2 млн долларов", — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме Румынии, зафиксирован рост экспорта в Канаду, однако поставки молдавского вина в эту страну скромные.

"В процентном значении цифра впечатляет, конечно же. На треть увеличились продажи с Канадой. Но если говорить о реальной выручке, то продали на 1,6 млн долларов", — пояснили в ведомстве.

ВМЕСТО ОДЕССЫ — КОНСТАНЦА

Сами производители вина признаются, что вынуждены поднимать цены на свою продукцию, причин для этого много. События на Украине затруднили транспортировку товара.

"Да, затраты на транспортировку выросли. Раньше мы отправляли товар через Одессу. Сейчас это направление закрыто. Нашли выход – через Констанцу (румынский порт – ред.), но и ехать туда дороже, и услуги загрузок тоже. Например, стоимость отправки контейнера в США уже доходит до 17 тысяч долларов", — сообщили корреспонденту РИА Новости в одной из кишиневских виноделен.

В Гагаузской автономии местные предприятия оценивают ситуацию в отрасли как тяжелую.

"Из-за изменения логистической цепочки нам тоже пришлось повысить цены на свою продукцию. Украина закрыта, ищем другие пути доставки на рынок СНГ и, в частности, на российский рынок. Стоимость транспортировки увеличилась в пять раз. Тяжелая ситуация. Мы не хотим терять российский рынок", — выразил обеспокоенность менеджер местного предприятия "Вины Комрата".

НА ЧЕТВЕРТЬ МЕНЬШЕ

По официальным данным, в первом полугодии Молдавия экспортировала винодельческой продукции на 60,4 млн долларов, что на 26,3 процента меньше аналогичного периода 2021 года.

В Национальном бюро винограда и вина, сообщили, что вино поставлялось в 55 стран мира. Отгрузки бутилированных вин сократились в натуральном выражении на 23,5 процента, а наливом — на 39,4 процента. При этом, в стоимостном выражении первые снизились на 25%, а вторые — выросли на 13,3 процента.

Крупнейшими потребителями молдавских бутилированных вин стали Румыния с долей 18,9 процента, Польша — 14,8 процента, Чехия — 12,7 процента, Россия — 6,9 процента и Китай — 5,8 процента (в натуральном выражении), причем в прошлом году Россия была на втором месте.

В Молдавии зарегистрировано 187 виноделен, из них 68 владеют собственными виноградниками (площадью свыше 220 га). Также существует 19 кооперативов, 55 акционерных обществ, более 400 ЗАО, более 1,7 тысячи ферм и 27 тысяч частных лиц, выращивающих виноград на территории менее 0,5 га.