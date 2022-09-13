МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Под видом параллельного импорта чаще всего в Россию ввозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику, заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022. Минпромторг не поддержал включение всех брендов в параллельный импорт

"Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С этим мы, безусловно, боремся. Основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, обувь, парфюмерия, электроника, в основном из стран Азии, конечно. С мая у нас 164 дела, возбужденных по факту ввоза контрафактных товаров", — сказал он.

Ивин отметил, что чаще всего товары поступают на рынки и в мелкие магазины, а крупный бизнес, как правило, "старается такими вещами не заниматься".

При этом, по словам Ивина, покупать ввезенную по параллельному импорту технику не опасно, если это оригинальный товар. "Если это легально произведенная продукция, то она такая же, как и раньше. Единственное, что, если эта техника выпускалась для другого рынка, иногда есть особенности в частотах, розетки, вот такого рода", — добавил он.

Замглавы ФТС также уточнил, что с 7 мая в рамках параллельного импорта в Россию был ввезен примерно 1 миллион тонн товаров, на сумму более чем 6 миллиардов долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.