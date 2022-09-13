МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ не обсуждает отказ от указания на этикетках продуктов сроков годности и состава, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Названы продукты, ставшие лидерами спроса летом 2022 года у россиян

Ранее во вторник издание РБК сообщило, что Росстандарт в ответ на поручение Абрамченко полагает, что на этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления. РИА Новости направили запрос в Росстандарт.

"В правительстве не обсуждается отказ от ключевой для потребителя информации на товарах — сроке годности и составе. Просьба бизнеса об уточнении Национальных стандартов в части определения максимальной и минимальной площади маркировки, безусловно, не должна противоречить правам потребителя на достоверную и полную информацию о товаре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение вице-премьера по рассмотрению предложений бизнеса касалось в том числе анализа, какая информация о товаре является для потребителя наиболее актуальной. Ее потребительские свойства, состав продукции, дата производства и срок годности — одни из них.

Ранее в июле 2022 года Абрамченко поручила профильным ведомствам изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования — они определяют минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте на упаковке.