МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты (вейпы) и содержащиеся в них жидкости. Минпромторг оценил потери бюджета от продажи контрафактных вейпов

Документ, внесенный сенаторами Андреем Кутеповым и Алексеем Синицыным, устанавливает комбинированную ставку акциза на одноразовые вейпы, включающую ставку акциза за каждую электронную сигарету и ставку акциза за каждый миллилитр жидкости для нее.

На 2022 год ставку акциза на электронные сигареты одноразового использования законопроект устанавливает в размере 62 рубля за одну штуку плюс 17 рублей за один миллилитр жидкости для них, на 2023 год — 64 рубля за штуку плюс 18 рублей за миллилитр, на 2024 год — 67 рублей за штуку плюс 19 рублей за миллилитр.

Сенаторы обращают внимание, что сейчас Налоговым кодексом установлен единообразный подход взимания акцизов с электронных сигарет, независимо от возможности или невозможности их повторного использования. Таким образом, при ввозе и реализации многоразовых электронных сигарет акциз берется отдельно с самого устройства и отдельно с жидкости для него. Госдума ратифицировала таможенный договор России и Белоруссии

Одноразовые же электронные сигареты содержат в себе одновременно само устройство и жидкость для него, то есть два подакцизных товара, однако облагаются акцизом однократно по ставке, установленной для вейпов. За счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для одноразовых вейпов доходы федерального бюджета, могут увеличиться на сумму не менее миллиарда рублей в год, считают разработчики.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам ко второму чтению считает необходимым выработать такой подход к налогообложению акцизами одноразовых вейпов и жидкости к ним, который бы исключал возможность двойного налогообложения и риски уклонения от уплаты акциза, на что указало в своем заключении правительство РФ. Все устройства по доставке никотина "мы полагаем правильным" облагать, исходя из содержания жидкости, пояснял в понедельник на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов. Саму систему доставки никотина он предлагал "не облагать, а облагать только жидкость внутри".