МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Преемник McDonald's — предприятие быстрого обслуживания "Вкусно — и точка" — в Москве и Санкт-Петербурге открыл первые рестораны на АЗС Teboil, рассказали РИА Новости в компании. Кола вернется в меню "Вкусно — и точка" под брендом "Добрый"

"Вкусно – и точка" открыла предприятия быстрого обслуживания на территории заправочных станций Teboil", — сообщили в компании.

Там уточнили, что гости могут сделать заказ как в зале, так и в зоне автораздачи, не выходя из машины. "Для удобства в предприятии также работают киоски самообслуживания, а пользователи мобильного приложения "Вкусно – и точка" могут заказать блюда заранее", — добавили в сети.

"Совместно с партнерами мы продолжим активное расширение нашей сети в России, используя различные инновационные решения. Мы планируем открыть еще несколько "ко-локаций" в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге до конца года, предоставляя лучший сервис для автомобилистов", – сказала старший вице-президент по развитию и франчайзингу сети "Вкусно – и точка" Карина Погосова, слова которой привели в сообщении.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".