Супермаркеты в Венгрии начали менять лампы и отключать все лишние приборы на ночь ради экономии
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Крупные венгерские ретейлеры стали отключать на ночь — когда магазин не работает — все лишние приборы, а также менять лампы на более современные. Это, сообщает РИА Новости, вынужденная для магазинов мера, она направлена на экономию электроэнергии.
Торговая ассоциация Венгрии выпустила рекомендации для розничных торговых точек по проблеме энергосбережения. Это было связано с прогнозом роста цен на энергоносители.
В ряде сетевых супермаркетов восточноевропейской страны традиционные лампочки стали заменять на более энергоемкие, светодиодные. Также были отключены все неиспользуемые холодильники. Часть магазинов в нерабочее время выключают логотипы и вывески, свет в самих торговых залах и на парковках. В рабочее время в торговых залах уменьшают яркость освещения.
Также на время, когда в магазинах нет посетителей, в магазинах отключаются системы воздухообмена. Компании сообщили, что начали составлять график оттаивания для охладителей мороженого и использовать геотермальные тепловые насосы там, где их можно было построить. В единичных случаях начали вводить в эксплуатацию солнечные батареи.
Венгрия — не первая страна, где в связи с рекордным ростом цен на энергоносители начали идти на новые меры в вопросах экономии света. Так в Париже часть административных зданий с 23 сентября не будут подсвечивать после 22:00. В том числе "погрузятся во мрак" Парижская ратуша, башня Сен-Жак, мэрии парижских округов и ряда городских музеев. Что касается главного символа французской столицы — Эйфелевой башни — она будет подсвечиваться до 23:45.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220915/838118102.html