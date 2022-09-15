МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Крупные венгерские ретейлеры стали отключать на ночь — когда магазин не работает — все лишние приборы, а также менять лампы на более современные. Это, сообщает РИА Новости, вынужденная для магазинов мера, она направлена на экономию электроэнергии. Вучич предупредил Европу о самой тяжелой с 1945 года зиме

Торговая ассоциация Венгрии выпустила рекомендации для розничных торговых точек по проблеме энергосбережения. Это было связано с прогнозом роста цен на энергоносители.

В ряде сетевых супермаркетов восточноевропейской страны традиционные лампочки стали заменять на более энергоемкие, светодиодные. Также были отключены все неиспользуемые холодильники. Часть магазинов в нерабочее время выключают логотипы и вывески, свет в самих торговых залах и на парковках. В рабочее время в торговых залах уменьшают яркость освещения.

Также на время, когда в магазинах нет посетителей, в магазинах отключаются системы воздухообмена. Компании сообщили, что начали составлять график оттаивания для охладителей мороженого и использовать геотермальные тепловые насосы там, где их можно было построить. В единичных случаях начали вводить в эксплуатацию солнечные батареи.

Венгрия — не первая страна, где в связи с рекордным ростом цен на энергоносители начали идти на новые меры в вопросах экономии света. Так в Париже часть административных зданий с 23 сентября не будут подсвечивать после 22:00. В том числе "погрузятся во мрак" Парижская ратуша, башня Сен-Жак, мэрии парижских округов и ряда городских музеев. Что касается главного символа французской столицы — Эйфелевой башни — она будет подсвечиваться до 23:45.