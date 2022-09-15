МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Представители фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесли в Государственную Думу проект закона, который предлагает размещать на этикетках алкогольной продукции предупреждение о вреде для здоровья. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Боливия рассчитывает отправить в Россию первую партию вина до ноября

Предполагается, что дополнительная маркировка будет содержать текст "Алкоголь Вам враг!". Кроме того, на этикетки нанесут рисунки, сообщающие о том, что алкоголь противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, водителям и лицам, страдающим от болезней нервной системы и внутренних органов.

Как пояснили авторы проекта, такая мера необходима для формирования здорового образа жизни россиян и реализации политики, направленной на сокращение потребления алкогольной продукции.