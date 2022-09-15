В Госдуму внесли проект о "говорящих" этикетках для алкоголя
ЛДПР внесла в Госдуму закон о маркировке алкоголя с предупреждением о вреде для здоровья
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Представители фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесли в Государственную Думу проект закона, который предлагает размещать на этикетках алкогольной продукции предупреждение о вреде для здоровья. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Предполагается, что дополнительная маркировка будет содержать текст "Алкоголь Вам враг!". Кроме того, на этикетки нанесут рисунки, сообщающие о том, что алкоголь противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, водителям и лицам, страдающим от болезней нервной системы и внутренних органов.
Как пояснили авторы проекта, такая мера необходима для формирования здорового образа жизни россиян и реализации политики, направленной на сокращение потребления алкогольной продукции.