МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российские производители нашли способ стабилизировать цены на базовые продукты, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Эксперт дал прогноз, насколько подорожают зимние шины

С подобной инициативой бизнес обратился к ФАС, пишет газета. Предлагается, в частности, сократить сроки, в течение которых торговые сети должны оплатить поставку социально значимых товаров, таких, как мясо курицы, хлеб и молоко. Источник редакции на продовольственном рынке отметил, что как производители, так и поставщики уверены: действующие нормативы следует сократить вдвое.

Согласно закону о торговле, время оплаты продуктов ритейлом зависит от срока их годности. При этом сети оплачивают товар только после того, как его приобрели покупатели.

"Сокращение нормативного времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов питания", заявил в своем комментарии изданию исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев.

"Сейчас некоторые торговые сети задерживают оплату товаров и получается, что партнеры их фактически кредитуют", пояснил он. Поповичев добавил, что компаниям приходится использовать заемные средства, что провоцирует рост себестоимости продукции.

"Сокращение сроков оплаты может позволить стабилизировать ситуацию", — резюмировал эксперт.

В Минпромторге отметили, что в ведомство не поступало нормативно-правовых актов по этой теме, однако оно готово их рассмотреть.