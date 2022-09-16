МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Преемник McDonald's "Вкусно — и точка" за первые три месяца работы обслужил уже 100 миллионов посетителей и намерен открыть все 850 ресторанов сети по стране до конца года, а в ближайшие три года довести их количество минимум до 1 тысячи, заявил гендиректор компании Олег Пароев. "Вкусно – и точка" открыла первые рестораны на автозаправках

"За три месяца мы обслужили больше 100 миллионов гостей, и это прекрасный результат, гораздо выше того, что мы изначально ожидали и на что мы рассчитывали", — сказал он в интервью каналу "Россия 24".

По его словам, первые три месяца работы были "интересными" для компании: было "огромное количество" сложностей с поставщиками, продукцией, ребрендингом и другими вопросами. "Я могу сейчас действительно с радостью сказать, что практически большую часть этих вопросов мы уже решили", — отметил Пароев.

По его словам, компания открыла практически все рестораны, работавшие в России на начало марта 2022 года под брендом McDonald's. "Мы открыли практически все наши предприятия. Из 850 предприятий, которые работали на начало марта, у нас сейчас открыты уже 818, и мы планируем открыть все оставшиеся предприятия ну как минимум до конца года. Это связано уже с определенными техническими сложностями", — сказал Пароев. Кола вернется в меню "Вкусно — и точка" под брендом "Добрый"

Гендиректор "Вкусно — и точка" отметил, что открылись уже несколько ресторанов, которые никогда не работали под брендом McDonald's – они сразу начали работу под новым брендом. Пересмотрели в компании и планы по новым открытиям. "У нас есть довольно большой портфель предприятий, которые мы планируем построить и открыть как в этом году, так и в последующие годы. Наши планы мы озвучили, мы от них не отказываемся — в течение ближайших трех лет мы хотим довести количество наших предприятий как минимум до 1 тысячи", — сказал он.

В июне в компании говорили о планах открыть все рестораны сети до середины июля, а потом — до сентября текущего года. Кроме того, владелец "Вкусно — и точка" Александр Говор отмечал, что планирует открыть до 1 тысячи ресторанов в ближайшие 5-6 лет.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Первые рестораны сети открылись в июне 2022 года.