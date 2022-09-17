МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 5 по 11 сентября перешел к росту после снижения на протяжении семи недель и увеличился на 0,6 пункта, до 99,7 пункта. Названы функции, которые нужно отключать на телефоне

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по туалетной бумаге (на 3%, до 105 рублей), по антисептикам (на 2%, до 251 рубля), по кусковому мылу (на 2%, до 107 рублей) и по медицинским маскам (на 1%, до 96 рублей). Снизился он по лимонам (на 3%, до 38 рублей) и гречке (на 1%, до 108 рублей). При этом средний чек сохранился на прежнем уровне по перчаткам (141 рубль).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,6 пункта и составил 99,7 пункта.

С ухудшением эпидемиологической обстановки россияне закупают чуть больше масок и антисептиков за одну покупку, из-за этого немного повышается и средний чек трат, отметили аналитики "Платформы ОФД".