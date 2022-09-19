МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Компании, приостановившие или прекратившие работу в России, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем, рассказал "Известиям" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Названы бренды, которые россияне чаще всего хотят заказать из-за рубежа

Он отметил, что в настоящий момент Россия предпочитает не раскрывать не только какие-либо детали, но даже сам факт переговоров на эту тему, чтобы не спровоцировать внешнее давление на иностранный бизнес.

В то же время вице-премьер заявил: "Могу сказать одно — компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем. В связи с этим они рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам".

По его словам, зарубежные компании прорабатывают различные варианты выхода из сложившейся ситуации. В частности, рассматривается продажа активов местному менеджменту, партнеру-франчайзи, другим отраслевым партнерам, сторонним российским организациям или предпринимателям.



"Мы со своей стороны осуществляем постоянный мониторинг ситуации с "уходящими" компаниями и по мере необходимости оказываем содействие", — сказал Мантуров.