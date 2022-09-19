МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Продажи мужского парфюма за август-сентябрь выросли в России в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, растут продажи и косметики для мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon. Спрос на декоративную косметику в России за год вырос в разы

"В категории парфюмерии на маркетплейсе отмечаем стабильный рост продаж год к году. Мужского парфюма за август-сентябрь россияне купили в 2,5 раза больше, чем год назад", — говорится в сообщении.

При этом средний чек на парфюмерию, как для мужчин, так и для женщин, стал ниже на 14% к сентябрю прошлого года. Эксперты полагают, что чаще всего это связано с покупкой уменьшенных объемов ароматов.

В компании также отмечают, что у россиян за последнее время также существенно вырос интерес к мужской косметике.

"Индустрия красоты и ухода для мужчин развивается стремительными темпами и штучные продажи в категории выросли за август-сентябрь почти в два раза. Одними из самых популярных категорий в этом году у мужчин стали уходовые средства для бороды и волос", — отмечается в сообщении.

При этом на площадке вырос и ассортимент парфюмерии и декоративной косметики — в четыре раза на начало сентября по сравнению с прошлым годом.