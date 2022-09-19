МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. "Магнит" изучает возможность запустить собственное производство растительного мяса, сообщил заместитель генерального директора ритейлера Руслан Исмаилов. В Белоруссии рассказали о совместных с Россией проектах по импортозамещению

"Мы, действительно, думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса. Опять же, не потому что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе", — заявил он в ходе форума Innofood.

Компания уже развивает направление альтернативных продуктов питания. Так, в магазинах сети в месяц продается порядка 700 тысяч литров растительного молока, а также растительное мясо нескольких видов, растительные йогурты. При этом продажи растительного мяса и растительных йогуртов растут ежемесячно примерно на 10%, а спрос на сыр тофу — на 20%.

В середине сентября другой ритейлер, "Азбука вкуса", также объявил о запуске собственного производства растительного мяса, первыми в линейке стали "куриные" и "говяжьи" котлеты с гороховым белком.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах РФ. Основной акционер — инвесткомпания Marathon Group, которой принадлежит 29,2%, еще 66,8% находятся в свободном обращении.