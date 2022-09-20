МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, выступил против разрешения ввозить алкогольную продукцию в страну в рамках параллельного импорта, из-за риска ввоза контрафакта, сообщил РИА Новости президент компании Вениамин Грабар. Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре

Накануне вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о возможности включения алкоголя в перечень для параллельного импорта нужно принять до конца сентября, что обусловлено необходимостью ритейлеров успеть закупить напитки к новогодним праздникам. "Разрешение ввозить любой алкоголь в рамках параллельного импорта чревато импортом некачественного контрафактного алкоголя… Мы категорически против попадания таких, опасных для жизни наших граждан, напитков в Россию", — заявил Грабар.

Грабар добавил, что также есть иностранные компании, готовые работать на российском рынке. "При всей внушительности размеров долей рынка покинувших российский рынок компаний, на Западе есть еще десятки производителей, готовых работать с Россией. Они вполне могут заменить ушедших с рынка производителей коньяка, виски, шампанского и ликеров аналогичной импортной продукцией", — продолжил он.

Кроме того, по его словам, растет ассортимент и качество российских производителей, которые сейчас могут предложить почти все виды напитков в отечественном исполнении по существенно лучшей для покупателя цене и качеству. "Мы прогнозируем, что в течение двух лет российские производители смогут заменить все виды импортных алкогольных напитков отечественным ассортиментом", — заключил он. В Совфеде прокомментировали введение параллельного импорта алкоголя

В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. В письме отмечалось, что заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство.

После этого, в сентябре, Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта. Следом председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил агентству, что включение алкоголя в перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту в Россию, не приведёт к росту контрафакта на рынке за счёт системы прослеживаемости и возможной уголовной ответственности.