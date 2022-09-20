МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Американская PepsiCo Inc. полностью прекращает производство напитков марок Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо компании. Завод "Очаково" нарастил выпуск аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite

"PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства", — передает агентство со ссылкой на компанию.

Ранее журналисты агентства посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах в России; самая последняя дата — 17 августа.

В заявлении для агентства американская компания также пояснила, что прекратила производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7up и Mountain Dew в России. Продукты питания не планируется включать в параллельный импорт

При этом ранее, 8 сентября, представитель PepsiCo сообщал агентству, что все концентраты в России были израсходованы, а их производство — прекращено.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания ещё 9 марта текущего года объявляла о приостановке выпуска и продаж в России Pepsi, Mirinda и 7up из-за ситуации на Украине.